20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد استشهاد علام وقطايا.. بيان من "حزب الله"
Lebanon 24
22-11-2024
|
16:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعت قيادة منطقة البقاع في "حزب الله"، اليوم الجمعة في بيان لها، الشهيدين علي ركان علام وبلال قطايا.
وجاء في البيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز تنعى قيادة حزب الله في منطقة البقاع إلى شعبنا العظيم وأهلِنا الشرفاء خادم المستضعفين الأستاذ الفاضل الشهيد علي ركان علام، صاحب ومدير مستشفى دار الأمل الجامعي، والأخ المجاهد الشهيد بلال حسن قطايا، مدير الرعاية الصحية في منطقة البقاع".
Advertisement
ورأت أن "العدو الإسرائيلي الحاقد قد أخفقت فرقه العسكرية وآلته الحربية في تحقيق أي إنجاز مقابل مجاهدينا البواسل بميادين القتال، فطالت يده الغادرة والغاشمة ثُلة من خَدَمةِ المستضعفين والفقراء والجرحى، وليس بغريب على هذا العدو الذي أصابه العمى أن يضرب بإجرام في أي زمانٍ ومكان".
وتوجهت إلى الشهيدين علام وقطايا: "رحلتما دون موعدٍ وأنتما لطالما حددتما المواعيد لخدمة أهلنا المستضعفين وبلسمتما الآم المرضى وضمّدتما جراح المجاهدين، نشهد أنكما قد كنتما من خيرة العاملين في سبيل الله لخدمة أهلنا أشرفَ الناس وأكرمَ الناس على نهج سيد شهداء الأمة وخطى صفيها، ونعرف أن الأرواح فاضت بالعشق فارتحلت لجوار ربها شوقاً للقاء الأحبة والشهداء، إن ارتحالكما عنا أفجعَ قلوبنا وأبكى عيوننا إلّا اننا لا نقول إلا ما يرضي الله "إنّا لله وإنّا إليه راجعون". كنتما نعم الصَديقًين المخلصَين وآبيتما إلا الرّحيل بوسام شرف الشهادة الحق، ونستمدُ من روحيكما القوّة والعزيمة لإكمال مسيرتكما التي عملتما وضحيتما لأجلها بعمرٍ قصير وعطاءٍ كبير".
وختم: "أيها الشهداء بلغوا سلامنا إلى شهيدنا الاقدس والهاشمي المعطاء وكل الشهداء الأبرار، وإنّا لا نلبسُ بعدكم إلا قليلا، فلا نقولُ لكم وداعاً بل إلى اللقاء، طبتم وطابت بيوتكم الطاهرة والأيادي المكافحة والعقول الإدارية المدبّرة. إلى جوار الله في أعلى عليين، هنيئًا لكم الشهادة وأحسن لذويكم العزاء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"كتير بشعة".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجمهور بلوك جديد شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
"كتير بشعة".. ممثلة سورية شهيرة تُفاجئ الجمهور بلوك جديد شاهدوا كيف بدت (صور)
03:07 | 2024-11-22
22/11/2024 03:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت للمرة الثانية في كندا.. فنانة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن حملها (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت للمرة الثانية في كندا.. فنانة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن حملها (فيديو)
04:07 | 2024-11-22
22/11/2024 04:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"رحلت باكرا".. ملكة جمال لبنان السابقة تفقد أعز الناس (صور)
Lebanon 24
"رحلت باكرا".. ملكة جمال لبنان السابقة تفقد أعز الناس (صور)
01:47 | 2024-11-22
22/11/2024 01:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من داخل "السيتي سنتر"... إليكم ما حصل بعد التهديدات الإسرائيليّة
Lebanon 24
فيديو من داخل "السيتي سنتر"... إليكم ما حصل بعد التهديدات الإسرائيليّة
10:05 | 2024-11-22
22/11/2024 10:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)
Lebanon 24
بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)
08:11 | 2024-11-22
22/11/2024 08:11:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
16:59 | 2024-11-22
مُجدداً.. الجيش الإسرائيلي يقصف "ضاحية بيروت"!
16:45 | 2024-11-22
نديم الجميّل: الحرب لن تنتهي إلا بتسليم سلاح حزب الله
16:30 | 2024-11-22
تحذير اسرائيلي جديد الى سكان حارة حريك والغبيري
16:25 | 2024-11-22
الأمم المتحدة تكشف عدد اللبنانيين النازحين إلى سوريا وتحذر من هذا الأمر!
16:21 | 2024-11-22
الخيام تشتعل.. إشتباكات عنيفة وهجومٌ كبير لـ"حزب الله"!
16:11 | 2024-11-22
هذا ما كشفه برّي أمام زواره
فيديو
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
01:38 | 2024-11-21
23/11/2024 00:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
23/11/2024 00:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
23/11/2024 00:36:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24