Advertisement

رغم التهديد والخطر الذي تعيشهُ مدينة صور في جنوب لبنان بفعل الغارات الإسرائيليّة، يبقى هناك جانبٌ آخر من الحياة تشهده المدينة وتحديداً من خلال أحياء ما زال السكان متواجدين فيها ولم يعمدوا إلى إخلائها أو النزوح منها.وتبيّن أنّ هناك مواطنين عادوا إلى منازلهم في المدينة وهم لا يخرجون منها إلا في حال صدور إنذارات بالإخلاء من قبل العدو الإسرائيليّ، في حين أنّ متاجر ما زالت ناشطة وذلك لتوفير الغذاء للمواطنين الذين بقيوا في منازلهم."لبنان24" زار المدينة وتفقّد جزءاً كبيراً من الدمار فيها بعد الغارات الأخيرة، كما التقى مواطنين أكدوا له أنّ المدينة لم تفرغ من سكانها بالكامل، بل هناك مواطنون بقوا فيها رغم كل شيء، وأضاف: "الجهود مستمرّة لحماية الممتلكات خلال فترات الليل من السارقين كما أن هناك حملات تعاون بين مختلف القاطنين لتأمين حاجيات السكان اليوميّة".