ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أنَّ المستهدف بالغارات العنيفة التي طالت بيروت فجراً وتحديداً منطقة البسطا التحتا، هو القياديّ في "حزب الله" محمد حيدر.

من ناحيتها، قالت قناة "الحدث" إنَّ حيدر كان نائباً في البرلمان اللبناني.

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إلى ذلك، ذكرت معلومات "لبنان24" أنَّ حيدر كان معاوناً عسكرياً لأمين عام "حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله وكان من ضمن القادة المقربين من الأخير أمثال الشهداء فؤاد شكر وإبراهيم عقيل وعلي كركي.

ووفقاً للمعلومات، فإن حيدر كان المسؤول العسكري لمنطقة بيروت والضاحية في "حزب الله"، لكنه ليس معروفاً طبيعة المنصب الذي تولاه عقب سلسلة الاغتيالات التي طالت قادة "حزب الله" خلال الأشهر الأخيرة الماضية.