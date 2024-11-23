في البياضة ووادي حامول.. هذا ما يحدث بين "حزب الله" وقوة إسرائيلية

Advertisement

وتدور اشتباكات في هذه الاثناء بالأسلحة الرشاشة والصاروخية، تسمع أصواتها إلى صور، فيما تقوم مدفعية العدو بقصف البياضة ومنطقتي حامول والتلال بين شمع والبياضة. (الوكالة الوطنية)