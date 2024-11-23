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لبنان

في البياضة ووادي حامول.. هذا ما يحدث بين "حزب الله" وقوة إسرائيلية

Lebanon 24
23-11-2024 | 08:47
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تشهد منطقتي البياضة ووادي حامول، اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين عناصر حزب الله وقوة اسرائيلية تحاول التوغل إلى المنطقة للالتفاف على بلدة الناقورة والتمركز في منطقة البياضة، كونها موقعا استراتيجيا كاشفا للساحل الممتد بين الناقورة وصور.
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وتدور اشتباكات في هذه الاثناء بالأسلحة الرشاشة والصاروخية، تسمع أصواتها إلى صور، فيما تقوم مدفعية العدو بقصف البياضة ومنطقتي حامول والتلال بين شمع والبياضة. (الوكالة الوطنية) 
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