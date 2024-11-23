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لبنان

" آن الأوان".. دويهي: لإعلان بيروت "مدينة خالية من السلاح"

Lebanon 24
23-11-2024 | 08:57
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كتب النائب ميشال دويهي، اليوم السبت، عبرصفحته في منصة "اكس":

"لأن رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة اعلنا أمام الجميع منذ عدة أسابيع موافقتهم العلنية على تطبيق القرار 1701، آن الأوان ان تُعلن بيروت "مدينة خالية من السلاح" بإمرة الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية فقط".
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أضاف: "بادر يا دولة الرئيس نجيب ميقاتي، لا تخف، اعلن رسمياً ضرورة ان تكون "بيروت خالية من السلاح" على طريق تطبيق القرار 1701" .
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