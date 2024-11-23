مبنى مؤلف من 3 طبقات.. غارة جديدة على "شمسطار" وعدد كبير من الشهداء

أدّت الغارة الثالثة، التي شنّها العدو الإسرائيلي، اليوم السبت على بلدة شمسطار والتي استهدفت مبنى مأهولا بالسكان في محلة ضهر الصوان، مؤلفا من 3 طبقات، إلى انتشال 7 شهداء من تحت الأنقاض حتى، وما زالت أعمال الإنقاذ ورفع الركام متواصلة. (الوكالة الوطنية)

Advertisement