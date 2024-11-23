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لبنان

بيان من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
23-11-2024 | 09:52
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اعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، اليوم السبت، أن "فرقها تواصل بالتعاون مع بلدية صور، وفريق المستجيب الأول في كشافة الرسالة الاسلامية وبالتنسيق مع منظمة اليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعمال رفع الركام من منشآت محطة مياه صور، واجراء الكشف الفني، واتخاذ الاجراءات اللازمة وتأمين المعدات وقطع الغيار لاستعادة التغذية بالمياه لمدينة صور".
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واشارت الى أن "آليات وفرق عمل اضافية ستنضم يوم غد للفرق العاملة لتسريع وتيرة الأشغال وانجاز تنظيف المنطقة المحيطة بخطوط الجر الرئيسية لاعادة اصلاحها توصيلها بالشبكة العامة، بما يؤمن استعادة التغذية بالمياه للمواطنين".
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