أبو فاعور: نتابع الاتصالات مع كل المكونات السياسية لخدمة اهلنا النازحين

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أشار عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور خلال زيارته منفذية الحزب القومي في راشيا ودائرة الحزب الديموقراطي في راشيا والبقاع الغربي، اليوم السبت، إلى "أننا نتابع الاتصالات مع كل المكونات السياسية للمنطقة للعمل سويا لخدمة اهلنا النازحين والتنسيق مع الدولة واجهزتها في هذه الظروف الصعبة، تنفيذا لتوصيات الاجتماع الذي عقد في خلوة القطالب في بعذران".والتقى ابو فاعور المنفذ العام للحزب السوري القومي الاجتماعي في راشيا خالد ريدان وأعضاء من المنفذية، ثم زار رئيس دائرة راشيا والبقاع الغربي في الحزب الديموقراطي جمال البرقشي وأعضاء من هيئة الدائرة ومن مسؤولي الوحدات.وجرى خلال اللقاء التأكيد على "ضرورة استمرار القيام بالواجبات الوطنية تجاه اهلنا النازحين من الجنوب والبقاع الغربي، وترسيخ الثقة بالدولة وبمرجعية مؤسساتها العسكرية الامنية وأجهزتها والركون الى اجراءاتها بما يحفظ امن المنطقة واستقرارها".كما تم البحث في آلية استمرار التنسيق والعمل المشترك لما فيه خير المنطقة وامنها واستقرارها، وتأكيد اهمية اللقاء الجامع الذي عقد في خلوة القطالب في بلدة بعذران والمقررات التي صدرت عنه.