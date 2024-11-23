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لبنان

وزير الخارجية وضع أمين سر دولة الفاتيكان في أجواء المساعي لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
23-11-2024 | 13:19
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اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، في حاضرة الفاتيكان، بأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، حيث وضعه الوزير بوحبيب في أجواء المفاوضات الأخيرة، والمساعي لوقف إطلاق النار، والتطبيق المتوازن لقرار مجلس الأمن 1701، وعزم لبنان على تعزيز وجود الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وصولاً الى الحدود.
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وتناول البحث آخر التطورات خاصة في ظل التصعيد الخطير الإسرائيلي، وأحداث الأيام الأخيرة، وقد توافق الطرفان على "أهمية إعطاء أصوات الاعتدال والعقل فرصة بدلاً من ترك الساحة للتطرف، واهمية وقف إطلاق النار".
 
كذلك، تباحث الطرفان بالوضع العام وتوافقا على "ضرورة الاسراع بإنتخاب رئيس للجمهورية نظراً للانعكاس السلبي للفراغ الرئاسي على التحديات التي يواجهها لبنان".

واستفسر الكاردينال بارولين بإهتمام عن النزوح في جنوب لبنان، وشدد على "أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في قرى الجنوب".
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