حادثة خطيرة في الجنوب.. مُسيّرة إسرائيلية تُلاحق مُسعفين!

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم السبت، فريقاً إسعافياً تابعاً لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية وذلك أثناء توجهه إلى بلدة عين بعال في جنوب لبنان لإتمام عمله الإنقاذي.

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ولدى مسارعة فريق إسعافي ثان من الهيئة الصحية لإنقاذ المصابين من الفريق الأول، لاحقته أيضا مسيرة اسرائيلية واستهدفته ما أدى إلى سقوط شهيدين وإصابة أربعة بجروح من كلا الفريقين.



وإثر ذلك، تم سحب المصابين من قبل جمعية كشافة الرسالة الاسلامية التي أنجز فريقها عمله بأعجوبة بعدما استهدفت المسيرة الإسرائيلية الطريق الذي كان يعبره.



ودانت وزارة الصحة العامة بأشد العبارات "هذا الاستهتار الفظيع بالعمل الانقاذي الإنساني الذي يتحول إلى عمل إستشهادي ومخاطرة كبرى في ظل إصرار العدو الإسرائيلي على انتهاك القوانين الانسانية الدولية التي من المفترض ان تقدم الحماية للعاملين الصحيين في زمن الحروب والنزاعات".



وكررت الوزارة مطالبة المجتمع الدولي بـ"موقف حازم حيال انتهاك القوانين الدولية وتجاوزها من دون أي رادع".