Advertisement

لبنان

حادثة خطيرة في الجنوب.. مُسيّرة إسرائيلية تُلاحق مُسعفين!

Lebanon 24
23-11-2024 | 13:50
A-
A+
Doc-P-1282782-638679918439619513.jpg
Doc-P-1282782-638679918439619513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم السبت، فريقاً إسعافياً تابعاً لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية وذلك أثناء توجهه إلى بلدة عين بعال في جنوب لبنان لإتمام عمله الإنقاذي.
 
Advertisement
ولدى مسارعة فريق إسعافي ثان من الهيئة الصحية لإنقاذ المصابين من الفريق الأول، لاحقته أيضا مسيرة اسرائيلية واستهدفته ما أدى إلى سقوط شهيدين وإصابة أربعة بجروح من كلا الفريقين. 

وإثر ذلك، تم سحب المصابين من قبل جمعية كشافة الرسالة الاسلامية التي أنجز فريقها عمله بأعجوبة بعدما استهدفت المسيرة الإسرائيلية الطريق الذي كان يعبره.

ودانت وزارة الصحة العامة بأشد العبارات "هذا الاستهتار الفظيع بالعمل الانقاذي الإنساني الذي يتحول إلى عمل إستشهادي ومخاطرة كبرى في ظل إصرار العدو الإسرائيلي على انتهاك القوانين الانسانية الدولية التي من المفترض ان تقدم الحماية للعاملين الصحيين في زمن الحروب والنزاعات".

وكررت الوزارة مطالبة المجتمع الدولي بـ"موقف حازم حيال انتهاك القوانين الدولية وتجاوزها من دون أي رادع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:24 | 2024-11-23
15:14 | 2024-11-23
15:06 | 2024-11-23
15:00 | 2024-11-23
14:50 | 2024-11-23
14:36 | 2024-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24