عن "معركة في جنوب لبنان".. هذا ما اعترف به الجيش الإسرائيليّ

أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، إصابة مُقاتل في الكتيبة 13 من لواء "غولاني" بجروحٍ خطيرة، وذلك إبّان معركة في جنوب لبنان بين الجيش الإسرائيليّ و "حزب الله".

وأشار المُتحدّث باسم جيش العدو إلى أنه جرى نقل المُصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما جرى إبلاغ عائلته بالأمر.