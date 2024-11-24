إلى سكان الجنوب.. تحذير إسرائيلي بالإخلاء فورًا

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى والبلدات التالية:
🔸 زوطر الشرقية, زوطر الغربية, أرنون, يحمر, القصيبة
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم
🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر… pic.twitter.com/gcmMaKAFqo
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 24, 2024
#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى والبلدات التالية:
🔸 زوطر الشرقية, زوطر الغربية, أرنون, يحمر, القصيبة
🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم
🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر… pic.twitter.com/gcmMaKAFqo