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لبنان

إلى سكان الجنوب.. تحذير إسرائيلي بالإخلاء فورًا

Lebanon 24
24-11-2024 | 00:08
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أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تحذيرًا إلى سكان الجنوب بوجوب إخلاء بلدات زوطر الشرقية, زوطر الغربية, أرنون, يحمر, والقصيبة.

وطالب بإخلاء منازلهم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي.
 
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