إلى سكان الجنوب.. تحذير إسرائيلي بالإخلاء فورًا

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى والبلدات التالية:



🔸 زوطر الشرقية, زوطر الغربية, أرنون, يحمر, القصيبة



🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم



🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر… pic.twitter.com/gcmMaKAFqo