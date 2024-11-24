بوريل يزور ميقاتي في بيروت

وصل مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى دارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيروت، حيث يُعقد لقاء ثنائي في هذه الأثناء.

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