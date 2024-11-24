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لبنان

بوريل يزور ميقاتي في بيروت

Lebanon 24
24-11-2024 | 02:59
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وصل مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى دارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيروت، حيث يُعقد لقاء ثنائي في هذه الأثناء.
 
 
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