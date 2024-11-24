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لبنان

جنبلاط أبرق إلى إبنة السفير مورفي معزياً بوفاته

Lebanon 24
24-11-2024 | 03:30
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أبرق الرئيس السّابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط وعقيلته السيدة نورا جنبلاط، إلى السيّدة كاثرين مورفي، للتعزية بوفاة والدها السفير الأميركي السابق، ريتشارد دبليو مورفي.
 
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وجاء في نصّ البرقية: "نشعر بحزنٍ عميق لسماع خبر وفاة والدك السفير ريتشارد دبليو مورفي. لقد ترك تفانيه في الدبلوماسية، والعمل كسفير للولايات المتحدة، أثرًا دائمًا على العديد من الأشخاص وعلى العلاقات الدولية. كان التزام السيّد مورفي بتعزيز التفاهم والتعاون بين الدول أمرًا يستحق الثناء. سنحمل ذكراه معنا دائمًا، ونعتزّ باللحظات التي تشاركنا بها. أخلص التعازي لكم ولعائلتكم وأصدقائكم بوفاته، وكل من تأثّر بعمله المتميّز وإرثه الهائل. فلترقد روحه بسلام".
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