مع وصول المنخفض الجوي.. تحذير للسائقين

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار التي تسبب انزلاقات وحوادث مرورية حرصاً على السلامة العامة.



يأتي ذلك بالتزامن م وصول المنخفض الجوي إلى لبنان إذ يتحول الطقس تدريجياً قبل الظهر الى غير مستقر غائم وممطر بغزارة احياناً خلال النهار مع برق ورعد وتتساقط الثلوج على الجبال العالية ومع دخول الرياح الشمالية الباردة ليلاً يتدنى الى ١٢٠٠ متر بالاشارة الى أن حدة الامطار وشموليتها تضعف بدءا من العصر.

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