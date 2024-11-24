رسالة إسرائيليّة إلى اللبنانيين: الأمور لم تنتهِ بعد

توجه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس" إلى اللبنانيين قائلاً: "نعلم أنكم ترغبون بالعودة إلى بيوتكم، لكن للأسف الأمور لم تنتهِ بعد. لا تعودوا حتى نبلغكم أن الوضع أصبح آمنًا".

Advertisement