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لبنان

ميقاتي استقبل بوريل: لضرورة الضغط لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والتوصل الى وقف اطلاق النار

Lebanon 24
24-11-2024 | 06:22
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل ظهر  اليوم في دارته. وتم البحث في الوضع في لبنان والعلاقات اللبنانية - الاوروبية.
وشارك في اللقاء نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سامي سعادي، ومستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر والوفد المرافق لبوريل.
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وفي خلال اللقاء شدد رئيس الحكومة على ضرورة الضغط لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والتوصل الى وقف اطلاق النار.
وقال: ان لبنان يعوّل على الدعم الاوروبي لمساعدته سياسيا واقتصاديا وتعزيز دور الجيش في المجالات كافة.
 
  
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