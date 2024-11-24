ميقاتي استقبل بوريل: لضرورة الضغط لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والتوصل الى وقف اطلاق النار

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبل ظهر اليوم في دارته. وتم البحث في الوضع في لبنان والعلاقات اللبنانية - الاوروبية.وشارك في اللقاء نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سامي سعادي، ومستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر والوفد المرافق لبوريل.وفي خلال اللقاء شدد رئيس الحكومة على ضرورة الضغط لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والتوصل الى وقف اطلاق النار.وقال: ان لبنان يعوّل على الدعم الاوروبي لمساعدته سياسيا واقتصاديا وتعزيز دور الجيش في المجالات كافة.