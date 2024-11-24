حمية: مراكز جرف الثلوج على السلسلتين الغربية والشرقية على جهوزية

مراكز جرف الثلوج على السلسلتين الغربية والشرقية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل على جهوزية قبل تساقط الثلوج حيث تم صيانة الاليات المملوكة من قبل الوزارة، وتأمين مادة المازوت والملح والاكسسوارات اللازمة لكل المراكز، والموافقة على استئجار اليات إضافية عند الضرورة وكل ذلك من… pic.twitter.com/lO1XklWQzn
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) November 24, 2024
مراكز جرف الثلوج على السلسلتين الغربية والشرقية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل على جهوزية قبل تساقط الثلوج حيث تم صيانة الاليات المملوكة من قبل الوزارة، وتأمين مادة المازوت والملح والاكسسوارات اللازمة لكل المراكز، والموافقة على استئجار اليات إضافية عند الضرورة وكل ذلك من… pic.twitter.com/lO1XklWQzn