حمية: مراكز جرف الثلوج على السلسلتين الغربية والشرقية على جهوزية

كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه على منصة "إكس": "مراكز جرف الثلوج على السلسلتين الغربية والشرقية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل على جهوزية قبل تساقط الثلوج حيث تم صيانة الآليات المملوكة من قبل الوزارة، وتأمين مادة المازوت والملح والاكسسوارات اللازمة لكل المراكز، والموافقة على استئجار آليات إضافية عند الضرورة وكل ذلك من أموال الدولة اللبنانية. كل الشكر والإمتنان إلى المياومين والمعنيين المتواجدين في المراكز".

مراكز جرف الثلوج على السلسلتين الغربية والشرقية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل على جهوزية قبل تساقط الثلوج حيث تم صيانة الاليات المملوكة من قبل الوزارة، وتأمين مادة المازوت والملح والاكسسوارات اللازمة لكل المراكز، والموافقة على استئجار اليات إضافية عند الضرورة وكل ذلك من… pic.twitter.com/lO1XklWQzn — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) November 24, 2024 Advertisement