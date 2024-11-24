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لبنان

حمية: مراكز جرف الثلوج على السلسلتين الغربية والشرقية على جهوزية

Lebanon 24
24-11-2024 | 07:11
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كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه على منصة "إكس": "مراكز جرف الثلوج على السلسلتين الغربية والشرقية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل على جهوزية قبل تساقط الثلوج حيث تم صيانة الآليات المملوكة من قبل الوزارة، وتأمين مادة المازوت والملح والاكسسوارات اللازمة لكل المراكز، والموافقة على استئجار آليات إضافية عند الضرورة وكل ذلك من أموال الدولة اللبنانية. كل الشكر والإمتنان إلى المياومين والمعنيين المتواجدين في المراكز".
 
 
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