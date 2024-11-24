مفتي صور وجبل عامل استنكر "الاعتداء الوحشي" على الجيش

استنكر مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله في بيان، "الاعتداء الوحشي الذي طاول الجيش اللبناني ضباطا والعسكريين الأبطال"، واعتبر أن "هذا الاعتداء هو رسالة للحكومة اللبنانية وللدولة".



وكان عبدالله اتصل بالقيادة العسكرية في صور والجنوب مستنكرا الاعتداء، وقدم التعازي للقيادة العسكرية باستشهاد احد العسكريين، واستنكر "الاعتداء على دور العبادة في الجنوب وهدم المساجد والذي كان آخره هدم مسجد بلدة طير حرفا وكنيسة جوارجيوس التي قصفها العدو في بلدة يارون الحدودية منذ مدة"، مشددا على أنه "اعتداء لا اخلاقي ووحشي وهمجي بحق دور العبادة وعلى الرسالات السماوية".

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