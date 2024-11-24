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لبنان

سليمان: لوقف إجرام العدوّ وانهاء هذه الحرب

Lebanon 24
24-11-2024 | 09:01
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كتب النائب محمد سليمان عبر حسابه على منصة "اكس": "هو الإجرام المستمر والاستهداف المباشر والتعدي الدائم على جيشنا من قبل العدو الإسرائيلي وبشكل مباشر ليضرب أي مسعى أو إتفاق دولي ينهي هذه الحرب الهمجية والدموية. أن رسالتنا للعالم أجمع وقف إجرام العدو وانهاء هذه الحرب ودعم سلطة الدولة ومؤسساتها عبر تطبيق ال ١٧٠١ . خالص العزاء والمواساة لكل عكار  بفقدان شهيد اخر من أبنائها  في مؤسسة التضحية والوفاء" الجيش اللبناني". رحم الله الشهداء و شفى الجرحى وحمى وطننا وأبناءه".
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