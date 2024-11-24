إستهداف "ميركافا" في جنوب لبنان.. وهذا ما قامت به إسرائيل بعد هجوم "حزب الله"



أفاد "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف دبابة "ميركافا" بصاروخٍ موجّه، عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

وفي هذا السياق، أشارت "الميادين" إلى انسحاب رتل عسكري إسرائيلي من الدبابات من بلدة البياضة.