قائد الجيش عرض مع بوريل التطوّرات

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية Josep Borrell، الذي قدّم التعازي بشهداء الجيش. وجرى التداول في أوضاع لبنان والمنطقة والتطوّرات عند الحدود الجنوبية، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان. كما أكّد مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم الجيش، عبر تقديم 40 مليون يورو لمصلحة المؤسّسة العسكرية.

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