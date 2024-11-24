وزارة الصحة: 3754 شهيدا و15626 جريحا منذ بدء العدوان

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنانوفيه أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس السبت 23 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 84 شهيدا و 213 جريحا.وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3754 شهيدا و 15626 جريحا.