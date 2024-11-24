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لبنان

بيان للنواب التغييريين حول قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت: لحظة حاسمة في تاريخ العدالة الدولية

Lebanon 24
24-11-2024 | 11:18
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اصدر النواب التغييريون نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ابراهيم منيمنة، ملحم خلف، فراس حمدان وياسين ياسين بيانا حول قرار المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، رأوا  أنه يشكل "لحظة حاسمة في مسار العدالة الدولية".
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اضاف البيان: "يمثل هذا القرار، الذي يتهمهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الإبادة الجماعية في غزة، خطوةً جدية نحو مواجهة الجرائم الفظيعة التي ارتكبت بحق الأبرياء".
ودان البيان "بشدة كلّ الجرائم المروعة المرتكبة مِن هذين المجرمين الدوليين نتنياهو وغالانت التي ارتُكبت بحق الفلسطينيين، والتي تمتد بوحشيتها إلى العدوان الغاشم على لبنان وشعبه. مع التشديد على أنّ هذه الأعمال ليست فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بل تعبر عن سياسة ممنهجة للإبادة والتدمير".
 
ودعا البيان "جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بل والمجتمع الدولي ككل، إلى التحرك الفوري لاعتقال هؤلاء المجرمين في أي مكان تطأه أقدامهم. وإن الإفلات من العقاب لا يجب أن يكون خيارًا، والمحاسبة هي السبيل الوحيد لوقف هذه الجرائم".
وشدد على أن "العدالة، عندما تُطبق على الأرض، تكون الطريق إلى السلام الحقيقي. فلا يمكن للعالم أن ينتظر العدالة السماوية بينما تستمر المعاناة على الأرض. العدالة الأرضية الناجزة هي السبيل لجعل هذا العالم مكانًا أكثر أمانًا للجميع".
وطالب البيان "بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فورًا. فشعبنا يعاني تحت وابل القصف والاعتداءات، ووقف هذه الحرب ليس فقط ضرورة إنسانية، بل مسؤولية قانونية وأخلاقية على كل من يؤمن بالسلم والأمن".
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