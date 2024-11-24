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لبنان

بعد التحذيرات الاسرائيلية... زنار نار يلف الضاحية الجنوبية (صور وفيديو)

Lebanon 24
24-11-2024 | 13:50
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شن الطيران الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد، غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد سلسلة تهديدات اطلقها الجيش الاسرائيلي، وفق ما أفادت مندوبة لبنان24".
 
وقد استهدفت الغارات الاسرائيلية مناطق العمروسية وبرج البراجنة والشياح  وبئر العبد.
 
وشن الطيران الحربي المعادي غارة جديدة على حارة حريك.
 
وافاد مندوب" الوكالة الوطنية للإعلام "بان الضاحية الجنوبية لبيروت تتعرض في هذه الاثناء لزنار نار،  والدخان الاسود الكثيف يغطي سماءها، وقد استهدفت  الغارات  المتتالية مناطق حارة حريك والغبيري ومعوض والشويفات- العمروسية. 
 
كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "كل من يظن أنه في موقع يسمح له بفرض المعادلات حريٌّ به أن يتجنب قراءة الأخبار من "أبواق حزب الله" أو أن يجول في ضاحيته الجنوبية، وسيفهم الليلة على وجه التحديد".
 
 
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