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لبنان

للمرّة السادسة... حزب الله استهدف تجمعًا لجيش العدو شرق الخيام

Lebanon 24
24-11-2024 | 23:55
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أعلن حزب الله، اليوم الاثنين، أنه استهدف عند الساعة 18:05 من يوم الأحد مستوطنة شتولا، بصليةٍ صاروخية.

كما استهدف عند الساعة 23:45 من يوم الأحد تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرق مدينة الخيام، للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخية.
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