للمرّة السادسة... حزب الله استهدف تجمعًا لجيش العدو شرق الخيام

أعلن حزب الله، اليوم الاثنين، أنه استهدف عند الساعة 18:05 من يوم الأحد مستوطنة شتولا، بصليةٍ صاروخية.



كما استهدف عند الساعة 23:45 من يوم الأحد تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرق مدينة الخيام، للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخية.

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