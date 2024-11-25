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لبنان

نتيجة غارة على مجمع شبيل السكني... قطع طريق جزين - مشغرة

Lebanon 24
25-11-2024 | 01:31
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أدت الغارة المعادية مساء أمس، على مجمع شبيل السكني، الى قطع طريق جزين - مشغرة، في بلدة القطراني عند مفرق شبيل، وتضرر شبكة الكهرباء، وانقطاعها عن بلدات: القطراني، داريا، شبيل والسريرة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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مشغرة

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