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لبنان
خلال الساعات الماضية.. العدوّ الإسرائيلي استهدف هذه البلدات الجنوبية
Lebanon 24
25-11-2024
|
04:04
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أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية في الساعات الأخيرة مستهدفة بلدات الجنوب ومنها مجدل سلم، برعشيت، الجميجمة، كونين وعيناثا.
فيما قصفت مدفعياً كل من برعشيت، شقرا، مجدل سلم، قبريخا، عيناثا وكونين.
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