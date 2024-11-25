خلال الساعات الماضية.. العدوّ الإسرائيلي استهدف هذه البلدات الجنوبية

أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية في الساعات الأخيرة مستهدفة بلدات الجنوب ومنها مجدل سلم، برعشيت، الجميجمة، كونين وعيناثا.



فيما قصفت مدفعياً كل من برعشيت، شقرا، مجدل سلم، قبريخا، عيناثا وكونين.

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