الاتحاد الوطني لنقابات العمال استكمل توزيع المساعدات على العاملات والعمال

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جدد الإتحاد الوطني إدانته للعدوان الإسرائيلي على لبنان والاعتداءات الوحشية على مساحة الوطن.كما أدان الاعتداء قرب مدينة صور وتقدم بأحر التعازي من أهالي شهداء العسكريين والمدنيين الذين سقطوا نتيجة العدوان المستمر.ووزع الاتحاد المساعدات على العاملات والعمال من خلال المساعدة التي تلقاها الإتحاد الوطني من الإتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل ( CFDT ) ورابطة التضامن العمالي الدولية التركية ( UID-DER ) حيث بلغ مجموع التوزيعات حولي ال 200 حصة مختلفة من مواد غذائية وحصص مواد تنظيف .وشكر كل من ساهم بأي شكل من أشكال المساعدة من الإيواء إلى تقديم المساعدات الغذائية والفرش والحرامات وغيرها.