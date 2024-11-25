وزير العدل بحث مع "العفو الدولية" سبل مواجهة الاعتداءات على لبنان دولياً

استقبل وزير العدل هنري الخوري قبل ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، وفداً من منظمة العفو الدولية في حضور القاضية نادين رزق، حيث جرى البحث في الوسائل القانونية الآيلة الى متابعة ما يتعرّض له لبنان من اعتداءات أمام المحافل الدولية. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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