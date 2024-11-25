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لبنان

ما حقيقة إخلاء الدفاع المدني آلياته وعناصره من رأس النبع؟

Lebanon 24
25-11-2024 | 10:39
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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي: 

يهمّ المديرية العامة للدفاع المدني أن توضح أن ثمة تسجيلاً صوتياً يتم التداول به عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى أن الدفاع المدني قد أخلى الياته وعناصره من محلة رأس النبع بسبب غارة إسرائيلية مرتقبة ستطال المنطقة. ان هذه المعلومات عارية عن الصحة ولا تمت الى الحقيقة بصلة. فاقتضى التنبيه.
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