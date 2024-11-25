ما حقيقة إخلاء الدفاع المدني آلياته وعناصره من رأس النبع؟

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي:



يهمّ المديرية العامة للدفاع المدني أن توضح أن ثمة تسجيلاً صوتياً يتم التداول به عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى أن الدفاع المدني قد أخلى الياته وعناصره من محلة رأس النبع بسبب غارة إسرائيلية مرتقبة ستطال المنطقة. ان هذه المعلومات عارية عن الصحة ولا تمت الى الحقيقة بصلة. فاقتضى التنبيه.

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