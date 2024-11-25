بالأسماء... من هم شهداء "غارة النبي شيت"؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت بلدة النبي شيت البقاعية، أدت إلى استشهاد 10 أشخاص.

والشهداء هم:

- سميحة الموسوي

- مريم الموسوي

- حبيب الموسوي

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- كوثر الموسوي

- اريج حبيب الموسوي

- علي حبيب الموسوي

- حسين حبيب الموسوي

- اسيل حبيب الموسوي

- بو مهدي الموسوي

- حسين عمار الموسوي