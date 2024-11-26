بسبب الثلوج.. إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة

أفادت "غرفة التحكم المروري" أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي:



عيناتا - الأرز

كفردبيان - حدث بعلبك

معاصر الشوف - كفريا

الضنية - الهرمل.



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