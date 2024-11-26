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لبنان

بو حبيب: لا نستطيع أن نوقف المقاومة ما دام هناك احتلال

Lebanon 24
26-11-2024 | 05:14
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قال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب "نأمل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان وننتظر نتائج اجتماع الحكومة الإسرائيلية". 
 
وأضاف: "سنرسل 5 آلاف جندي من الجيش إلى الجنوب خلال مدة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان". 
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وأكد أن "مجلس الأمن هو الوحيد التي يستطيع توسيع سلطات اليونيفيل". 
 
وتابع قائلاً: "نتمتع بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدة التي تمنح الجيش دعما كبيرا". 
 
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة قد تقوم بدور في إعادة البنية التحتية جنوبي البلاد". 
 
وقال: "الدولة تعرضت للشلل ونأمل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار". 
 
وأضاف: "لا نستطيع أن نوقف المقاومة ما دام هناك احتلال". 
 
وتابع بو حبيب قائلاً: "إذا لم تقبل إسرائيل بحل مشكلة الحدود نهائيا فلن نستطيع التحدث بشأن المستقبل". 
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