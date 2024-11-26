بو حبيب: لا نستطيع أن نوقف المقاومة ما دام هناك احتلال

قال وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب "نأمل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان وننتظر نتائج اجتماع الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف: "سنرسل 5 آلاف جندي من الجيش إلى الجنوب خلال مدة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".

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وأكد أن "مجلس الأمن هو الوحيد التي يستطيع توسيع سلطات اليونيفيل".

وتابع قائلاً: "نتمتع بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدة التي تمنح الجيش دعما كبيرا".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة قد تقوم بدور في إعادة البنية التحتية جنوبي البلاد".

وقال: "الدولة تعرضت للشلل ونأمل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف: "لا نستطيع أن نوقف المقاومة ما دام هناك احتلال".

وتابع بو حبيب قائلاً: "إذا لم تقبل إسرائيل بحل مشكلة الحدود نهائيا فلن نستطيع التحدث بشأن المستقبل".