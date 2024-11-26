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لبنان

بسبب الأمطار الغزيرة.. إنهيار صخور في عاصون ـ الضنية

Lebanon 24
26-11-2024 | 07:19
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تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الأخيرة بحصول إنهيار صخور على الطريق العام في بلدة عاصون ـ الضنية، ما أدى إلى انقطاعها بشكل جزئي.

ودعا الأهالي المسؤولين إلى رفع الأضرار ومعالجة الإنهيار، مبدين مخاوفهم من حصول إنهيار إضافي إذا لم تعالج المشكلة. (الوكالة الوطنية)
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