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لبنان

هل ستستمرّ الغارات على الضاحية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-11-2024 | 05:30
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رجّح مصدر عسكريّ أنّ تستمرّ الغارات الإسرائيليّة على الضاحية الجنوبيّة لبيروت في الساعات القليلة المُقبلة، قبل اتّخاذ الحكومة الإسرائيليّة قراراً بالموافقة على اتّفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
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وأشار المصدر عينه إلى أنّ إسرائيل تُريد أنّ تظهر في صورة المُنتصر من خلال إستهدافها للأبنيّة السكنيّة وتكثيف غاراتها على مناطق الضاحية وعلى البلدات الجنوبيّة والبقاعيّة، فهي تدّعي أنّها تستهدف مقّرات ومواقع عسكريّة لـ"حزب الله".

وأشار إلى أنّ قصف طائرات العدوّ 6 أهداف في برج البراجنة قبل ظهر اليوم خير دليلٍ على رغبة إسرائيل بالإستمرار بقصف المناطق اللبنانيّة إلى حين موافقة الحكومة في تل أبيب على هدنة الشهرين.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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