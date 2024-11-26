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لبنان

قرار مفاجئ... وزير الدفاع الإسرائيليّ يُصدق على مواصلة العمليّات العسكريّة في لبنان

Lebanon 24
26-11-2024 | 08:47
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أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي صدقا على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية.
 
 
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى أنّ الطائرات الحربيّة ستشنّ هجوماً جويّاً نهائيّاً واسعاً خلال الساعات المقبلة.
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وقالت إنّ الغارات ستستهدف "البنية التحتية لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت".
 
 
 

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