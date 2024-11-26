قرار مفاجئ... وزير الدفاع الإسرائيليّ يُصدق على مواصلة العمليّات العسكريّة في لبنان

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي صدقا على مواصلة العمليات الهجومية في الجبهة الشمالية.



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وقالت إنّ الغارات ستستهدف "البنية التحتية لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت". وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى أنّ الطائرات الحربيّة ستشنّ هجوماً جويّاً نهائيّاً واسعاً خلال الساعات المقبلة.وقالت إنّ الغارات ستستهدف "البنية التحتية لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت".