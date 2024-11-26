متى ستُوقف إسرائيل هجماتها على لبنان؟

قال مسؤولون إسرائيليّون إنّه "من المتوقّع الإعلان عن اتّفاق وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية الليلة".

وأضاف المسؤولون الإسرائيليّون للقناة الـ12 الإسرائيليّة أنّ "الإتّفاق يدخل حيّز التنفيذ صباح الغدّ".