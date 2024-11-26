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لبنان

متى ستُوقف إسرائيل هجماتها على لبنان؟

Lebanon 24
26-11-2024 | 09:24
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قال مسؤولون إسرائيليّون إنّه "من المتوقّع الإعلان عن اتّفاق وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية الليلة".
 
 
وأضاف المسؤولون الإسرائيليّون للقناة الـ12 الإسرائيليّة أنّ "الإتّفاق يدخل حيّز التنفيذ صباح الغدّ".
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