تهديد إسرائيليّ لسكان بعلبك وقصرنبا

وجّه العدوّ الإسرائيليّ تحذيراً عاجلاً إلى السكان المتواجدين في منطقة البقاع وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر في المناطق التالية:

- بعلبك

- قصرنبا

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