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لبنان

تهديد إسرائيليّ لسكان بعلبك وقصرنبا

Lebanon 24
26-11-2024 | 10:35
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وجّه العدوّ الإسرائيليّ تحذيراً عاجلاً إلى السكان المتواجدين في منطقة البقاع وتحديدًا لكل من يتواجد في المباني المحددة بالأحمر في المناطق التالية: 
- بعلبك
- قصرنبا
 
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