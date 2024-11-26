زحمة سير كبيرة في بيروت بعد التهديدات الإسرائيليّة

بعد التهديدات الإسرائيليّة لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط، نزح العديد من المواطنين من العاصمة، وشهدت شوارع المدينة زحمة سير كبيرة جدّاً.

وقد توقّف السير بشكل كامل في بيروت، بعدما فرّ المواطنون خوفاً من إستهدافهم.