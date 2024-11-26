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لبنان

زحمة سير كبيرة في بيروت بعد التهديدات الإسرائيليّة

Lebanon 24
26-11-2024 | 10:49
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بعد التهديدات الإسرائيليّة لسكان راس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط، نزح العديد من المواطنين من العاصمة، وشهدت شوارع المدينة زحمة سير كبيرة جدّاً.
 
 
وقد توقّف السير بشكل كامل في بيروت، بعدما فرّ المواطنون خوفاً من إستهدافهم.
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بيروت

زحمة سير

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