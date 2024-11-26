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لبنان

لأوّل مرة الجيش الإسرائيلي ينشر صورًا من الليطاني.. وهذا ما أعلنه

Lebanon 24
26-11-2024 | 12:53
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زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات وحدة شلداغ في منطقة نهر الليطاني عثرت على مئات القذائف الصاروخية والمجمعات تحت الارض تابعة لحزب الله.

وزعم أنها "عملت لأول مرة في منطقة نهر الليطاني في مناطق جديدة وفي عمق منطقة جنوب لبنان حيث عملت قوات الوحدة على اكتشاف وتدمير مجمعات تابعة لحزب الله والتي استخدمت لتنفيذ مخططات عديدة في الأشهر الماضية نحو الأراضي الاسرائيلية".
 
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