لأوّل مرة الجيش الإسرائيلي ينشر صورًا من الليطاني.. وهذا ما أعلنه

زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات وحدة شلداغ في منطقة نهر الليطاني عثرت على مئات القذائف الصاروخية والمجمعات تحت الارض تابعة لحزب الله.



وزعم أنها "عملت لأول مرة في منطقة نهر الليطاني في مناطق جديدة وفي عمق منطقة جنوب لبنان حيث عملت قوات الوحدة على اكتشاف وتدمير مجمعات تابعة لحزب الله والتي استخدمت لتنفيذ مخططات عديدة في الأشهر الماضية نحو الأراضي الاسرائيلية".

#عاجل قوات وحدة شلداغ في منطقة نهر الليطاني: القوات تعثر على مئات القذائف الصاروخية والمجمعات تحت الارض وتدمرها



🔸عملت قوات وحدة شلداغ لأول مرة في منطقة نهر الليطاني في مناطق جديدة وفي عمق منطقة جنوب لبنان حيث عملت قوات الوحدة لاكتشاف وتدمير مجمعات إرهاببة تابعة لحزب الله والتي… pic.twitter.com/oCURLS5fSe — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 26, 2024 Advertisement