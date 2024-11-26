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لبنان

ميقاتي: المجتمع الدولي مطالب بتنفيذ وقف فوري لاطلاق النار

Lebanon 24
26-11-2024 | 13:25
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اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن "العدوان الاسرائيلي الهستيري هذا المساء على بيروت ومختلف المناطق اللبنانية والذي يستهدف بشكل خاص المدنيين يؤكد مجددا ان العدو الاسرائيلي لا يقيم وزنا لاي قانون او اعتبار".
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ولفت الى ان "استهداف بيروت بشكل خاص يثبت حقد العدو عليها بما تمثله من حاضنة  لجميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، ولكونها ايضا تتحضن العدد الاكبر من النازحين عن مناطق العدوان".
 
وقال إن المجتمع الدولي مطالب بالعمل سريعا على وقف هذا العدوان وتنفيذ وقف فوري لاطلاق النار.
 
وتابع: "تبقى في الختام تحية خاصة الى أهل بيروت التي تحملت الكثير هذا النهار، كما تحمّلت على الدوام الحمل الاكبر عن كل لبنان".
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