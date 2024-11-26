قماطي: لم يسيطر الجيش الإسرائيلي على أي نقطة في الجنوب

أعلن نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي، مساء اليوم الثلاثاء، أنّه "نأمل أن نكون على بعد ساعات من سريان وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان".



أضاف: "أمل أن يتم تطبيق الاتفاق وفقا لما انتهى إليه بعد تضمينه ملاحظاتنا"، مضيفاً :"بعض البنود التي وردت في الإعلام الإسرائيلي غير صحيحة وتمس السيادة اللبنانية".

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وحول سيطرت جيش العدو على مناطق في الجنوب، أعلن أنّه "لم يسيطر على أي نقطة في جنوب لبنان".



وأشار قماطي إلى أنّه "غير مقبول أن يحتفظ جيش الاحتلال بحرية التحرك على حدودنا وداخل أراضينا".



وأكّد أنّه "نخوض المفاوضات من موقف قوة بعد استعصاء لبنان على الجيش الإسرائيلي"، معتبراً أنّ "استمرارنا في المقاومة بالميدان أحب إلينا من الموافقة على اتفاق ينتقص من السيادة اللبنانية".



وأوضح أنّه "ليس للعدو أي خيار سوى الانسحاب الكامل من أراضينا ولن نخون دماء الشهداء"، مشيراًإلى أنّ "الاتفاق يقتصر على وقف العدوان على لبنان وفيما يخص غزة فلكل حادث حديث". (الجزيرة)