3823 شهيدا منذ بدء العدوان على لبنان

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان وفيه أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الاثنين 25 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 55 شهيدا و 160 جريحا.وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3823 شهيدا و 15859 جريحا.