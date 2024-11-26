بشأن توزيع المازوت على مراكز الإيواء.. اليكم ما قاله فياض اليوم

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اعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، مساء اليوم الثلاثاء، أن "عملية توزيع المازوت على مراكز الإيواء والتي تشمل كل المناطق اللبنانية التي تم إطلاقها يوم الخميس الماضي ستتوسع وترتفع وتيرتها إعتبارًا من يوم غد لتصل كمية مادة المازوت الموزعة إلى 200 ألف لتر على الأقل يوميًا أو مليون لتر أسبوعيًا، وذلك لتغطية أكبر عدد ممكن من مراكز الإيواء في أسرع وقتٍ ممكن".

واشار فياض الى أنّ "وزارة الطاقة تعمل وفق الخطة المقررة والطلبات التي تردها من وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية، والتي يتم على أساسها تحديد المراكز المطلوب تزويدها بالمازوت، وتبلغ الكمية المطلوبة في المرحلة الأولى 1.5 مليون لتر، يتم توزيعها على كافة المناطق اللبنانية، في غضون أسبوع أو 10 أيام".



كما شدد على أنه "يولي اهتماماً بمنطقة البقاع الغربي، وقد حصل على التزام من شركات التوزيع بزيادة عمليات التسليم اعتبارًا من صباح الغد لتوزّع جميع الكميات التي تطلبها مراكز الإيواء في تلك المناطق والتي تبلغ 167 ألف لتر، وذلك خلال يومين أو ثلاثة".