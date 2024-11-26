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لبنان

داليا جنبلاط تفقدت مراكز الإيواء في عاليه

Lebanon 24
26-11-2024 | 15:15
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اجرت السيدة داليا جنبلاط، يرافقها وكيل داخلية عاليه في الحزب التقدمي الإشتراكي يوسف دعيبس، رئيس خلية الأزمة المركزية في عاليه الوليد شميط، وفريق عمل مؤسسة الفرح الاجتماعية، جولة على مراكز الإيواء في المدينة، حيث اطّلعت على أوضاع العائلات النازحة والحاجات الصحية والتربوية، وبخاصة بعد انطلاق العام الدراسي والتحاق الطلاب بالمدارس التي تؤمن التعليم الحضوري.
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وجاءت الزيارة ضمن جولات السيدة جنبلاط على المناطق كافة.

كما وزارت أيضا دار المعلّمين والمعلمات، الذي تمّ تجهيزه من خلية الأزمة لاستقبال تلامذة المدارس الرسمية وتمكينهم من التعلم حضوريًا بحسب خطة وزارة التربية.
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