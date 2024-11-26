مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. إنذار عاجل من الجيش الاسرائيلي إلى سكان الجنوب

#عاجل انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان،



⭕️مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبناء على بنوده يبقى جيش الدفاع منتشرًا في مواقعه داخل جنوب لبنان.



⭕️يحظر عليكم التوجهه نحو القرى التي طالب جيش الدفاع بإخلائها أو باتجاه قوات جيش الدفاع في المنطقة.



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/Y986iWkqfM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 27, 2024 Advertisement

مع بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار، وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان.وقال في منشوره عبر منصة إكس: "مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبناء على بنوده يبقى جيش الدفاع منتشرًا في مواقعه داخل جنوب لبنان. يحظر عليكم التوجه نحو القرى التي طالب جيش الدفاع بإخلائها أو باتجاه قوات جيش الدفاع في المنطقة. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم امتنعوا عن الانتقال إلى المنطقة. سنقوم بإبلاغكم عن الموعد الآمن للعودة إلى منازلكم".