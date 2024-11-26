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لبنان

مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. إنذار عاجل من الجيش الاسرائيلي إلى سكان الجنوب

Lebanon 24
26-11-2024 | 23:14
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مع بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار، وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان.

وقال في منشوره عبر منصة إكس: "مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبناء على بنوده يبقى جيش الدفاع منتشرًا في مواقعه داخل جنوب لبنان. يحظر عليكم التوجه نحو القرى التي طالب جيش الدفاع بإخلائها أو باتجاه قوات جيش الدفاع في المنطقة. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم امتنعوا عن الانتقال إلى المنطقة. سنقوم بإبلاغكم عن الموعد الآمن للعودة إلى منازلكم".

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