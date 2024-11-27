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لبنان

لقاء نيابي قيد التحضير: "لا فائض قوة بعد اليوم"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
27-11-2024 | 01:15
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أكد مصدر نيابي معارض "أن إتصالات واسعة سوف تحصل في اليومين المقبلين بين مكونات المعارضة كافةً وربما تتوسع لتشمل عددا من النواب المستقلين والأحزاب التي تتموضع في الوسط وذلك من أجل التحضير للقاء موسع تطرح فيه خارطة طريق بخطوط عريضة للمرحلة المقبلة وبالتحديد بعد وقف إطلاق النار والشروع بالتسوية".
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وقال المصدر "إن جدول الأعمال اللقاء المرتقب سيشمل بنودا عدة، ولكن الأساس فيه سيكون العمل والتعاطي السياسي بين كل المكونات اللبنانية من اليوم وصاعداً على أساس المساواة وإحترام الدستور والقوانين وضرورة أن يكون الجميع تحت هذا السقف، مع التشديد على ان زمن الإستقواء وتثمير فائض القوة في السياسة وداخل المؤسسات لن يكون له أي وجود نهائياً بعد اليوم".
وقال مصدر نيابيّ إنّه يجب العمل فورا على إنتخاب رئيس للجمهوريّة  من دون تضييع وقتٍ إضافيّ، على أنّ يتمّ عقد طاولة حوار وطنيّ تُعالج أبرز المشاكل وفي مقدمتها موضوع السلاح والإستراتيجيّة الدفاعيّة.
وأكّد المصدر النيابيّ أنّ الحوار عندما سيحصل يجب أنّ يتناول أيضاً موضوع تقويّة الجيش وتعزيز دوره.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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