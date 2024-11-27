رغم وقف إطلاق النار.. طيران إسرائيلي مسيّر في أجواء البقاع وبيروت وعاليه

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن طيراناً إسرائيلياً مسيراً رُصد في أجواء البقاع وبيروت وعاليه.



يأتي ذلك بعد ساعات من بدء اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ فجر اليوم.

Advertisement