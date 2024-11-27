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لبنان

رغم وقف إطلاق النار.. طيران إسرائيلي مسيّر في أجواء البقاع وبيروت وعاليه

Lebanon 24
27-11-2024 | 02:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن طيراناً إسرائيلياً مسيراً رُصد في أجواء البقاع وبيروت وعاليه.

يأتي ذلك  بعد ساعات من بدء اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ فجر اليوم.
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