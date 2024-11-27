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لبنان

أصحاب المباني والمحال في الضاحية باشروا إزالة الركام

Lebanon 24
27-11-2024 | 02:30
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ترفع مواكب السيارات اعلام "حزب الله" وحركة "أمل" وصور السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، وتجوب شوارع الضاحية الجنوبية، احتفالا بالعودة على الرغم من فداحة الدمار الذي سببته الغارات، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام".
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وقد باشر أصحاب المباني والمحال إزالة الردم والركام من أمام ممتلكاتهم  .
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